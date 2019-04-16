Глава Чувашии Михаил Игнатьев сыграл в хоккей со студентами

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-16T17:54:48+03:00

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Накануне в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоялась товарищеская игра по хоккею между командой правительства Чувашии и студенческой командой местной государственной сельскохозяйственной академии. В составе первой команды под номером 7 на лед вышел глава республики Михаил Игнатьев.

- По мнению главы Чувашии, богатые спортивные традиции сельскохозяйственной академии, поддержка студенческого спорта способствует разностороннему развитию студентов, воспитывают целеустремленность, упорство, волю к победе – качества, необходимые в профессиональной деятельности, - сообщает пресс-служба официального портала органов власти Чувашии.

Правда, о конечном счете игры Игнатьева со студентами пока нигде официально не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU