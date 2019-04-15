СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-15T18:03:43+03:00

По словам очевидцем, любопытное зрелище можно было наблюдать на улице Габдуллы Тукая [видео]

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В интернете появилось видео, на котором из канализационного люка на дороге бьет фонтан из мыльных пузырей. По словам автора видео, любопытное зрелище можно было наблюдать на улице Габдуллы Тукая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703346" frameborder="0"></iframe> В Казани посреди дороги забил фонтан из мыльных пузырей.соцсети

Причины такого явления пока неизвестны, но горожане уверены, что здесь не обошлось без вмешательства находящегося рядом завода по выпуску бытовой химии «Нэфис косметикс».

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ИСТОЧНИК KP.RU