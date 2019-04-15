2019-04-15T11:02:39+03:00
Спорт

Футбольный "Нефтехимик" оформил путевку в ФНЛ

Клуб из Нижнекамска досрочно стал лучшим в зоне "Урал-Поволжье" второй лиги
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Нефтехимик".Фото: ФК "Нефтехимик".
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Татарстан в следующем сезоне вновь будет представлен во второй по силе лиге чемпионата России по футболу. Путевку в ФНЛ получил нижнекамский "Нефтехимик".

Серьезную заявку на итоговый успех нижнекамцы сделали еще до зимнего перерыва. оторвавшись от преследователей на 7 очков. После возобновления сезона "Нефтехимик" окончательно снял вопросы о чемпионе. В первом матче по весне нижнекамцы взяли верх на выезде над "Сызранью", которая шла второй в таблице.

Окончательно же все точки над "и" "Нефтехимик" расставил в домашнем матче против "Урала-2". Из-за неготовности стадиона в Нижнекамске матч проводили в Казани. Однако смена места проведения никак не отразилась на итоговом результате. "Нефтехимик" уверенно выиграл 4:0. Голами отметились Шадрин, Гриднев, Уридия и Рудаков.

В итоге после 17 туров в активе "Нефтехимика" 44 очка. У идущего вторым "КАМАЗа" из Набережных Челнов на 12 баллов меньше. Отыграть их за оставшиеся три матча просто не возможно. Отметим, что "Нефтехимик" вернулся в ФНЛ спустя два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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