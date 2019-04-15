2019-04-15T10:27:55+03:00
Экономика

Посетители казанских кафе и ресторанов в день тратят там до 70 миллионов рублей

Объем услуг, оказываемых городскими предприятиями общепита, вырос на 15%
Олег ЛУГОВОЙ
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На потребительском рынке Казани зафиксирован рост на 10%. За 2018 год денежный оборот здесь составил порядка 532 миллиардов рублей.На потребительском рынке Казани зафиксирован рост на 10%. За 2018 год денежный оборот здесь составил порядка 532 миллиардов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов сообщил, что ежедневный объем услуг, оказываемых предприятиями общепита, вырос на 15%. За этот временной отрезок посетители кафе и ресторанов тратят там до 70 миллионов рублей.

Кроме того, по словам Фазылянова, на потребительском рынке Казани зафиксирован рост на 10%. За 2018 год денежный оборот здесь составил порядка 532 миллиардов рублей. Чиновник не стал скрывать, что основную роль сыграл ЧМ-2018.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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