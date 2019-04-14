В Казани скончался знаменитый тренер по фехтованию Владимир Житлов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-14T16:57:47+03:00

Под его руководством тренировалась сборная СССР, победившая на Олимпиаде 1976 года в Монреале

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Печальное известие - 14 апреля на 80-м году жизни скончался советский и российский спортсмен, Заслуженный тренер РСФСР и СССР по фехтованию Владимир Васильевич Житлов. Под его руководством советские фехтовальщицы (рапира) блистательно выступили на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Житлов тренировал заслуженных мастеров спорта СССР, олимпийских чемпионок Валентину Никонову, Ольгу Князеву, Наилю Гилязову, мастера спорта международного класса, чемпионку мира Ольгу Вощакину.

В «тренерской копилке» Владимира Житлова 3 золотые и 1 серебряная олимпийские медали, 16 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые медали чемпионатов мира, 32 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых медалей чемпионатов СССР, многочисленные победы в престижных международных турнирах, на Всемирных универсиадах, Кубках мира, Европы, СССР.

- За время своей тренерской деятельности внес огромный вклад в развитие фехтования и спорта в целом в Татарстане, - сообщают в минспорта Татарстана. - Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.

ИСТОЧНИК KP.RU