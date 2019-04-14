2019-04-14T17:30:36+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на железнодорожном переезде ВАЗ-2112 попал под поезд, есть пострадавшие

Госпитализировали пассажирку
Лика ИСАЕВА
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Для пассажирки легковушки потребовалась медицинская помощь после ДТПДля пассажирки легковушки потребовалась медицинская помощь после ДТПФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2119 произошла в Йошкар-Оле 13 апреля, в субботу, примерно в 11.50 на Элеваторном проезде. Как сообщили в соцсетях очевидцы, водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, попытался проскочить переезд перед товарным поездом. Когда он понял, что маневр не удастся, то попытался сдать назад. Но товарный поезд задел легковушку, протащив ее несколько метров за собой.

В результате столкновения травмы получила пассажирка "двенадцатой", ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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