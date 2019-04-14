В Йошкар-Оле на железнодорожном переезде ВАЗ-2112 попал под поезд, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 17:30 2019-04-14T17:30:36+03:00

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Авария с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ-2119 произошла в Йошкар-Оле 13 апреля, в субботу, примерно в 11.50 на Элеваторном проезде. Как сообщили в соцсетях очевидцы, водитель отечественной легковушки, по предварительным данным, попытался проскочить переезд перед товарным поездом. Когда он понял, что маневр не удастся, то попытался сдать назад. Но товарный поезд задел легковушку, протащив ее несколько метров за собой.

В результате столкновения травмы получила пассажирка "двенадцатой", ее госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU