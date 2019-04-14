В Казани в театре кукол "Экият премьера - "Сказка о царе Салтане"

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-14T12:48:50+03:00

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Новую сказку для самых маленьких зрителей Татарского кукольного театра "Экият" подготовили артисты прославленной труппы. В честь 220-летия со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина в театре поставили "Сказку о царе Салтане".

В спектакле поднимаются вечные темы: любовь, борьба добра со злом, семейные ценности. Сюжет очень знаком всем, кто знаком с творчеством поэта: из-за козней двух завистливых родственниц царицу с ребенком бросили в бочку и скинули в море. Но они остались живы, бочку прибило к берегу, и там на острове появился удивительный сказочный город, в котором нашли свое счастье царевич Гвидон и его матушка.

Режиссер-постановщик – Рафаэль Тагиров

Художник-постановщик - Софья Шахновская (Мурманск)

Композитор – Азат Хусаинов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU