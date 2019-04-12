Жителя Чувашии оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что по его неосторожности мужчину насмерть задавило деревом
Несчастный случай произошел 13 января текущего года в Моргаушском районе республики
Компенсацию получил сын погибшегоФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Чувашии 50-летнего мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за причинения смерти по неосторожности. Соответствующий приговор вынес суд Моргаушского района.
Известно, что 13 января текущего года в овраге в деревне Шатьмапоси подсудимый спилил 12-метровое дерево. Однако он не рассчитал траекторию, и дерево упало на 46-летнего прохожего. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Отмечается, что свою вину 50-летний мужчина полностью признал. Компенсацию от него получил сын погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU