2019-04-12T10:46:43+03:00
Общество

Жителя Чувашии оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что по его неосторожности мужчину насмерть задавило деревом

Несчастный случай произошел 13 января текущего года в Моргаушском районе республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Компенсацию получил сын погибшегоКомпенсацию получил сын погибшегоФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Чувашии 50-летнего мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за причинения смерти по неосторожности. Соответствующий приговор вынес суд Моргаушского района.

Известно, что 13 января текущего года в овраге в деревне Шатьмапоси подсудимый спилил 12-метровое дерево. Однако он не рассчитал траекторию, и дерево упало на 46-летнего прохожего. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что свою вину 50-летний мужчина полностью признал. Компенсацию от него получил сын погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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