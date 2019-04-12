В Казани пройдет мастер-класс по фотографии от Ильи Славутсклого

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-12T09:38:17+03:00

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В пятницу, 12 апреля, в Галерее Современного искусства по адресу Карла Маркса, дом 57, абсолютно бесплатно пройдет мастер-класс по фотографии для начинающих. Его проведет впервые народный артист Татарстана, член союза фотохудожников России, актер и режиссера Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова Илья Славутский.

Мероприятие начнется в 18.30. На авторском мастер-классе «Фотография. Театр. Вопросы и ответы», Илья Славутский расскажет о секретах создания авторских фотографий, как подобрать удачную локацию для съемки и сделать «живой» модель в кадре.

Работы казанского актера и фотографа Ильи Славутского посвящены тематике театра. Его творчество высоко оценили фотографы с мировым именем, а авторские экспозиции проходили на крупнейших выставочных площадках Москвы и Казани: выставка фоторабот «Фантазии» размещалась в Москве в союзе театральных деятелей России, «Фотография-любовь моя» в Галерее Современного искусства в Казани, «Мгновения» - в Национальном музее республики Татарстан и др. Для всех желающих вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU