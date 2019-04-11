Приехал жить в Казань, а в ванной мертвая сестра

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-11T18:04:40+03:00

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48-летнего Фарида Мингазова подозревают в убийстве родной сестры.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце марта этого года мужчина переехал жить к 52-летней родственнице в Казань из Ставропольского края.

По приезду Мингазов с сестрой ушли в многодневную пьянку. Через некоторое время на этом фоне между родственниками вспыхнула ссора. Мужчина избил потерпевшую, а после затащил в ванную и толкнул. Та упала и, ударившись затылком, потеряла сознание. Мингазов положил сестру на пол и ушел в комнату, где продолжил выпивать.

Проснувшись утром, он позвал женщину к столу. Только тогда мужчина обнаружил, что та мертва. Мингазов вызвал «скорую», хотя было уже поздно.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU