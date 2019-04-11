Университет Иннополис в Татарстане стал самым дорогим по стоимости обучения вузом России

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-11T11:23:47+03:00

Там студенты направления "Информатика и вычислительная техника" платят 1,2 миллиона рублей в год

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Самый дорогой по стоимости обучения вуз в России был найдет в Татарстане. Им стал университет Иннополис, в котором студенты направления "Информатика и вычислительная техника" платят 1,2 миллиона рублей в год. Соответствующие данные привел онлайн-навигатор "Вузы России", представленный проектом "Социальный навигатор".

Интересно, что вуз с самыми низкими ценами за обучение был также выявлен в Казани. Им стал Российский исламский институт. В нем студенты направления «Лингвистика» за учебный год отдают всего 12 тысяч рублей.

Известно, что в данный онлайн-навигатор вошли 457 государственных и 114 негосударственных вузов из 81 региона России.

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ИСТОЧНИК KP.RU