В Нижнекамске строится новая "финская" школа "Тема 37"

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-10T09:35:28+03:00

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По замыслу строителей и администрации школы, которую обещают построить к новому учебному году, свои двери для первых учеников она распахнет 1 сентября. Новое учебное заведение - школа "Тема 37" появится в микрорайоне № 45.

- Это второе образовательное учреждение, построенное при поддержке республики, - сообщили в министерстве образования Татарстана. - В прошлом году была была открыта подобная школа "Норма 36".

Для того. чтобы успеть к сроку, работы на строительной площадке ведется круглосуточно. Учебные корпуса возводят несколько бригад. Уже приступили к наружной облицовке фасада, ведется внутренняя отделка классов.

Прием заявлений в новую школу проходит два раза в неделю: в пятницу с 15 до 18 часов и в субботу – до 13 часов. Учащиеся в школе № 37 будут получать знания по финской системе.

ИСТОЧНИК KP.RU