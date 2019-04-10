2019-04-10T09:15:43+03:00
Общество

Из-за ремонта в Кукморе на три дня перекроют железнодорожный переезд

Автомобилистам предложили путь объезда
Владимир КРУПСКИЙ
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Проезд будет закрыт с 17 по 19 апреля.Проезд будет закрыт с 17 по 19 апреля.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Татарстанским автомобилистам, особенно тем, кто живет в поселке Кукмор или же планирует в ближайшее время отправиться туда, стоит быть внимательнее. Дело в том, что в Кукморе будет перекрыто движение через железнодорожный переезд.

Произойдет это в период с 09:00 17 апреля до 16:00 19 апреля. В этот временной промежуток для движения автотранспорта закроют железнодорожный переезд на 930 километре по улице Ленина. На этот период здесь запланированы работы по замене настила.

- Ближайший проезд через переезд находится под железнодорожным мостом на 927 километре, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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