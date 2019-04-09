В Чебоксарах директора фирмы будут судить за укус полицейского до крови

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-09T17:16:15+03:00

Мужчину забрали в отделение после пьяного дебоша в одном из кафе

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах 40-летнего директора одной из местных фирм обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 января этого года рано утром – около 4.00, мужчину доставили в отдел внутренних дел столицы Чувашии.

Его сотрудники полиции привезли из кафе, что в Юго-Западном районе города. Дело в том, что там мужчина устроил пьяный дебош.

Не желая, чтобы его привлекали к административной ответственности за совершенное мелкое хулиганство, директор фирмы решил помешать полицейским оформлять его «визит» в отдел. Он ничего не придумал лучше, как укусить одного из правоохранителей за руку в районе запястья, причем до крови.

- Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU