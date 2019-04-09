В Набережных Челнах в гараже нашли тела подростка и мужчины

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-09T13:53:13+03:00

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Утром в понедельник, 8 апреля, в одном из гаражей ГСК «Гренада» Набережных Челнов родственники обнаружили тела двух друзей. 20-летний парень и его 17-летний друг вечером ремонтировали в гараже отечественную легковушку, принадлежащую старшему из них.

Работы завершили ночью, и решили переночевать в гараже. Наутро, не дозвонившись до сыновей, их родители сами пришли в гараж.

По предварительным данным, молодые люди заперлись изнутри гаража, и, чтобы согреться, завели двигатель, они скончались от отравления угарным газом.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Она направленна на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU