2019-04-09T12:53:29+03:00
Происшествия

В Нижнекамске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся

Пострадавший 13-летний мальчик с различными травмами с места ДТП был госпитализирован.
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мальчик был госпитализирован с места ДТП.Мальчик был госпитализирован с места ДТП.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Наезд на 13-летнего нижнекамца произошел 8 апреля, в понедельник, в 18.00 возле дома 13б на улице Шинников.

По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, и на него наехала иномарка. Сразу после того, как автомобиль сбил подростка, водитель предпочел скрыться. Пострадавший мальчик с различными травмами с места ДТП был госпитализирован.

Госавтоиспекторы Нижнекамска разыскивают предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. По предварительной версии, ДТП было совершено иномаркой "Ford Focus" темного цвета, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах в гараже нашли тела подростка и мужчины
В Казани велосипедистка на скорости протаранила шлагбаум
В трех реках Татарстана за сутки уровень воды поднялся почти на 2 метра
В Чебоксарах весенние сельхозярмарки стартуют 20 апреля
В Казани из незакрытой двери автобуса выпала 27-летняя девушка
Глава Марий Эл назвал районы, которые могут быть затоплены во время паводка-2019
Советский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Казани иномарка сбила 4-летнего мальчика, когда он шел в детсад
В Татарстане во время пожара погибла женщина
В Марий Эл за убийство таксиста будут судить двух приятелей, один из них несовершеннолетний
Житель Санкт-Петербурга продает визитку первого президента Татарстана
В Марий Эл рыбаки оказались отрезанными на острове посредине реки
В аэропорту "Казань" продлили программу полетов в Китай
В честь 50-летия завода «КАМАЗ» Набережные Челны украсят цветами
С начала 2019 года в Татарстане на строителей наложили штрафов почти на 7 миллионов рублей
В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска
В Казани суд огласил приговор «автоподставщикам» на дорогих иномарках, похитившим более 4,5 миллиона рублей
В ночь на 9 апреля в Марий Эл перекроют две загородные автодороги