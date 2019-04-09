В Нижнекамске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся
Наезд на 13-летнего нижнекамца произошел 8 апреля, в понедельник, в 18.00 возле дома 13б на улице Шинников.
По предварительным данным, школьник пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, и на него наехала иномарка. Сразу после того, как автомобиль сбил подростка, водитель предпочел скрыться. Пострадавший мальчик с различными травмами с места ДТП был госпитализирован.
Госавтоиспекторы Нижнекамска разыскивают предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. По предварительной версии, ДТП было совершено иномаркой "Ford Focus" темного цвета, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»