В Казани иномарка сбила 4-летнего мальчика, когда он шел в детсад

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-09T11:13:52+03:00

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Наезд на 4-летнего ребенка произошел в понедельник, 8 апреля, в 7.50 во дворе дома №9 на улице Адоратского. Малыш вместе с мамой шел в детсад, когда 37-летний водитель иномарки "Хёндэ" при въезде на дворовую территорию не уступил дорогу и сбил ребенка.

Водитель сразу увез мальчика вместе с мамой в больницу. Там медики осмотрели пострадавшего и диагностировали у него несколько ушибов, сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана отметили, что водитель должен был остаться на месте ДТП, но он уехал в больницу вместе с мальчиком. Если суд сочтет, что причина отъезда с места аварии неуважительная, то ему грозит лишение прав на срок до 1,5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU