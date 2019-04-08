В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска
12,15,17 апреля, 3,7,9,10,13,14,20,23,27 мая, 1,5,9,15,19,23,25,29 июля, а также 1,5,9,13,15,19 августа пригородный поезд №6372 Буа-Свияжск ходить не будет. Вместе с тем в указанные даты будет продлен маршрут электрички №6362 Свияжск-Казань.
Так, состав будет отправлять от станции Албаба в 06.35 и далее:
- 21 км 06.42-06.43,
- Бишбатман 06.47-06.48,
- Ходяшево 06.55-06.56,
- 4 км 07.04-07.05,
- 2 км 07.07-07.08,
- Свияжск 07.12-07.15,
- 753 км 07.17-07.18,
- Волга 07.22-07.23,
- Зелёный Дол 07.28-07.29,
- Атлашкино 07.34-07.35,
- 766 км 07.37-07.38,
- Васильево 07.41-07.42,
- 771 км 07.45-07.46,
- 774 км 07.49-07.50,
- Обсерватория 07.52-07.53,
- Займище 07.56-07.57,
- ВЧД 07.58-07.59,
- Юдино 08.01-08.02,
- ЖБК 08.04-08.05,
- Новое Аракчино 08.09-08.10,
- Старое Аракчино 08.13-08.14,
- Лагерная 08.18-08.19,
- Адмиралтейская Слобода 08.23-08.24,
- Казань в 08.30.
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ИСТОЧНИК KP.RU