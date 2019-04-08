В Татарстане меняется расписание электричек от и до Свияжска

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-08T19:01:44+03:00

Оно будет действовать только в определенные дни. Фото: Олег УКЛАДОВ

Речь идет о двух пригородных поездах из Буа и в Казань

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12,15,17 апреля, 3,7,9,10,13,14,20,23,27 мая, 1,5,9,15,19,23,25,29 июля, а также 1,5,9,13,15,19 августа пригородный поезд №6372 Буа-Свияжск ходить не будет. Вместе с тем в указанные даты будет продлен маршрут электрички №6362 Свияжск-Казань.

Так, состав будет отправлять от станции Албаба в 06.35 и далее:

- 21 км 06.42-06.43,

- Бишбатман 06.47-06.48,

- Ходяшево 06.55-06.56,

- 4 км 07.04-07.05,

- 2 км 07.07-07.08,

- Свияжск 07.12-07.15,

- 753 км 07.17-07.18,

- Волга 07.22-07.23,

- Зелёный Дол 07.28-07.29,

- Атлашкино 07.34-07.35,

- 766 км 07.37-07.38,

- Васильево 07.41-07.42,

- 771 км 07.45-07.46,

- 774 км 07.49-07.50,

- Обсерватория 07.52-07.53,

- Займище 07.56-07.57,

- ВЧД 07.58-07.59,

- Юдино 08.01-08.02,

- ЖБК 08.04-08.05,

- Новое Аракчино 08.09-08.10,

- Старое Аракчино 08.13-08.14,

- Лагерная 08.18-08.19,

- Адмиралтейская Слобода 08.23-08.24,

- Казань в 08.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU