25-летний реэлтор из Казани выиграл в лотерею более 155 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-08T12:36:11+03:00

Молодой человек приехал оформлять выигрыш спустя две недели после проведения его тиража

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25-летний риелтор из Казани выиграл более 155 миллионов рублей в лотерею Гослото "6 из 45". Некто Андрей В. приехал оформлять выигрыш спустя две недели после проведения тиража. Соответствующая информация появилась на официальном сайте "Столото".

Известно, что общая сумма суперприза составляла более 310 миллионов рублей. Было два победителя. Второй, кому также достались 155 миллионов, пока за выигрышем не пришел.

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ИСТОЧНИК KP.RU