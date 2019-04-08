В Чебоксарах иномарка "Great Wall" перевернулась, разрушив ограждение дороги

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-08T09:29:42+03:00

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 8 апреля, в 6.50 на проспекте Яковлева в столице Чувашии. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Со слов водителя, на дороге был гололед.

В итоге его иномарка "Great Wall" вылетела на ограждение дороги, перевернулась и упала на крышу.

- По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии. - В отношении водителя составили административный протокол за повреждение дорожного ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU