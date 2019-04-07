В Татарстане сотрудники МЧС спасли восемь рыбаков, которые дрейфовали на льдине
ЧП произошло в Актанышском районе республики на границе с Башкортостаном. На реке Белая возле села Азякуль в воскресенье, 7 апреля, в 12.15, рыбачила группа мужчин. Неожиданно для рыбаков кусок льда, где находилось восемь человек, оторвался и начал дрейфовать по реке. Испуганные рыбаки позвонили по телефону "112".
- На место происшествия выехали силы ПСЧ-103, оперативная группа Актанышского пожарно-спасательного гарнизона Татарстана и Краснокамского пожарно-спасательного гарнизона Башкортостана, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
В результате чёткого межведомственного взаимодействия и реагирования все восемь человек, находившиеся на оторвавшейся льдине на расстоянии 50 метров от берега, были спасены. Спасательные работы проводил экипаж судна на воздушной подушке "Марс-700". Во время ЧП никто не пострадал.
Спасение рыбаков в Татарстане.МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»