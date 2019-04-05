С начала 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-05T19:05:22+03:00

Только по программе социальной ипотеки в этом году запланировано сдать 165 домов на 7 838 квартир . Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В эту пятницу на республиканском совещании в Представительском корпусе Казанского Кремля глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 4 апреля в регионе было введено в эксплуатацию 772,7 тысячи квадратных метров жилья. Это 31,9% от запланированного на 2019 год.

Также, по словам министра, в Татарстане по программе социальной ипотеки в этом году запланировано сдать 165 домов на 7 838 квартир с общей площадью в 438,3 тысяч квадратных метров. И к 4 апреля в органы статистики отчитались уже по 29 домам на 1 628 квартир.

Говоря же о строительстве детских садов с яслями, Ирек Файзуллин отметил, что на данный момент работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский районы). Продолжается строительство на 27 объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU