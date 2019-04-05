2019-04-05T14:44:58+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пациент пытался задушить фельдшера "скорой"

Женщина находится на больничном, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Лика ИСАЕВА
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Фото: Владимир КРУПСКИЙФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Набережных Челнах 55-летняя фельдшер "скорой помощи" едва не погибла, приехавна вызов к 21-летнему горожанину.

Медиков к молодому человеку вызвали поздно ночью 4 апреля. Заявитель посчитал, что он находится в состоянии наркотического опьянения - поведение было неадекватным, бессвязная речь, агрессивное поведение.

Во время осмотра пациент напал на фельдшера, несколько раз сильно ударил ее и попытался задушить. Женщину отбили ее коллеги, они и вызвали полицию.

Пострадавшая находится на больничном, состояние ее оценивается как удовлетворительное. В отношении нападавшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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