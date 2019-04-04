Президент Татарстана подписал указ о вручении специальных стипендий 90 молодым людям

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-04T18:23:34+03:00

Это студенты, аспиранты и курсанты

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В этот четверг, 4 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных государственных стипендий для студентов, аспирантов и курсантов.

Так, ее удостоились 90 молодых людей. Указанную стипендию они получат за отличную успеваемость, а также победу и призовые места на различных олимпиадах. Сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Среди награжденных учащиеся КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Казанского танкового училища, КГМУ и Академии социального образования и других вузов Татарстана.

Отметим, что размер этой стипендии для аспирантов составляет более 33 тысяч рублей, для студентов вузов и курсантов– более 27 тысяч рублей, для студентов ссузов – более 16 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU