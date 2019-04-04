В Набережных Челнах возле многоэтажки без сознания обнаружили 16-летнюю девочку
Ее увезли в больницу, где она скончалась
Фото: pixabay.com
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В четверг, 4 апреля, в поселке ЗЯБ Набережных Челнов возле 15-этажной новостройки 14/01Б без сознания была обнаружена 16-летняя девочка.
По информации chelny-biz, девочка была госпитализирована в больницу, но вскоре скончалась. По факту данного происшествия проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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