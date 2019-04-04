"Аннушка уже разлила масло": в Ульяновске пьяный мужчина попал под трамвай

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-04T13:37:52+03:00

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Серьезное происшествие произошло в Ульяновске минувшим днем. По словам очевидцев, несколько людей столпились на улице Радищева, при этом, все они были пьяны, а местом своей стоянки выбрали рельсы.

Подвыпившая компания не давала проехать трамваю. А в какой-то момент один из мужчин просто-напросто попал под трамвай.

- Не доезжая кинотеатра "Люмьер" один бросился под вагон, вся голова была в крови. На место приехала скорая, - сообщили об инциденте очевидцы в соцсетях.

Фото: соцсети.

По словам свидетелей ДТП, мужчина получил травму. С места аварии его увезли на "скорой". Меж тем, горожане, обсуждая дорожное происшествие в соцсетях, решили провести параллель с романом Булгакова "Мастер и Маргарита". Так, по словам одного из "комментаторов" в соцсетях, инцидент был неизбежен, ведь "Аннушка уже разлила масло".

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ИСТОЧНИК KP.RU