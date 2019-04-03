В Казани «Тотальный диктант 2019» пройдет на 20 площадках

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-03T17:26:47+03:00

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Уже совсем скоро – 13 апреля, пройдет международная акция «Тотальный диктант 2019». Для ее проведения в Казани официально определили 20 площадок. Принять в написании диктанта и тем самым проверить свои знания русского языка сможет любой желающий. Регистрация на площадки открылась в эту среду, 3 апреля.

Среди них КФУ (ул.Татарстан, 2), Казанский национальный исследовательский технологический университет (Сибирский тракт, 12, корпус «Д»), Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ (ул.Большая Красная, 55), Колледж малого бизнеса и предпринимательства (ул.Габдуллы Тукая, 114), здание организации «Российские студенческие отряды» (пр.Победы, 91).

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ИСТОЧНИК KP.RU