В Копенгагене президент Татарстана заявил о заинтересованности республики в датском опыте по созданию репродуктивных животноводческих комплексов
Во время своего визита в Копенгаген президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Так, в ходе беседы стало известно, что датская делегация намерена посетить Татарстан в июне этого года.
В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что республика заинтересована в сотрудничестве с Советом Дании по сельскому хозяйству. А именно, по его словам, интересен опыт датских коллег в создании репродуктивных животноводческих комплексов. По заверениям последних, порядка 95% произведенного мяса в Дании идет на экспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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