В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-02T16:32:17+03:00

Сейчас идет общественное голосование за включение данного объекта в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды» [фото]

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В Казани освоят территорию под мостом «Миллениум». По словам министра молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, в скоро будущем там появится специальная зона для самореализации активной молодежи города.

Фото: instagram.com/damirfattakhov

- В России и мире уже давно осваивают элементы городской инфраструктуры, которые раньше казались недружелюбными к горожанам — пространства под эстакадами и мостами. Казань не стала исключением — место под мостом Миллениум собирает молодежь с самыми разными интересами — mural-художники и граффитисты, уличные музыканты и спортсмены. Это пространство уже негласно принадлежит казанской молодежи, - сообщает Фаттахов на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/damirfattakhov

Концепция проекта уже была успешно презентована на коллегии министерства молодежи и одобрена президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Фото: instagram.com/damirfattakhov

Сейчас, по словам министра молодежи, идет общественное голосование за включение данного объекта в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды». Вплоть до 15 апреля каждый желающий может оставить свой голос на сайте open.tatarstan.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU