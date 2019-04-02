2019-04-02T15:07:50+03:00
Общество

Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами

Алексей Ладыков заявил о необходимости ежедневных объездов городских дворов
Алина ГАБДУЛИНА
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Жители столицы Чувашии могут помочь решить данную проблему, оставив онлайн-обращение в районную администрацию с информацией о местонахождении брошенной машиныЖители столицы Чувашии могут помочь решить данную проблему, оставив онлайн-обращение в районную администрацию с информацией о местонахождении брошенной машиныФото: Валентина ВАГАНОВА
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С наступлением весны сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков поднял тему вывоза брошенных во дворах города машин. На еженедельной планерке он отметил, что сейчас эта проблема наиболее актуальна и поручил главам района заняться ее решением.

В частности, Ладыков отметил необходимость устраивать ежедневные объезды дворов и контролировать процесс вывоза автомобилей.

Жители столицы Чувашии могут помочь решить данную проблему, оставив онлайн-обращение в районную администрацию с информацией о местонахождении брошенной машины

ИСТОЧНИК KP.RU

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