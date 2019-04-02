В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-02T10:40:32+03:00

Если мужчина и дальше был уклоняться от уплаты алиментов, его ждет соответствующая уголовная ответственность Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

48-летнего нарушителя искали больше полугода, но найти его помог случай

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В Чувашии больше полугода искали 48-летнего гражданина Н., который не платил алиментов на содержание своего 13-летнего сына. Мужчина был зарегистрирован в доме матери, но фактически там не проживал и нигде не работал.

Найти гражданина сотрудникам Мариинско-Посадского районного отдела судебных приставов помог случай. В ходе рейда они направились к дому очередного должника и, проходя мимо остановки общественного транспорта, заметили мужчину, который при приближении людей в форме быстро отвернулся и, явно нервничая, направился в противоположную сторону.

- Этим человеком оказался находившийся в розыске гражданин Н., которого незамедлительно доставили в отдел судебных приставов и составили административный протокол за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии.

Позже, суд назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ. Если мужчина и дальше был уклоняться от уплаты алиментов, его ждет соответствующая уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU