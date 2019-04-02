Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
Наезд на 55-летнего мужчину произошел 1 апреля в 16.10 напротив дома №7А по улице Совнархозовская в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Сразу после наезда водитель с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшему.
- В результате ДТП 55-летний мужчина получил множественные травмы ног, его увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - Мы просим очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848
ИСТОЧНИК KP.RU
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