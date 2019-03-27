В Качаловском театре в 300-й раз сыграли "Вишневый сад"

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-27T09:11:17+03:00

Попасть на этот спектакль можно с большим трудом

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В День театра в Качаловском театре столицы Татарстана в 300-й раз на сцене играли "Вишневый сад". Этот спектакль был поставлен режиссером Александром Славутским в 2004 году и с тех пор стал одним из самых популярных. Билеты на него приобрести можно с большим трудом.

"Вишневый сад" пользуется повышенным успехом на гастролях и фестивалях во Франции, Македонии, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре.

- Трехсотый спектакль для драматического театра - это гигантская цифра, - рассказал Александр Славутский. - Была найдена форма этого спектакля - он был сделан на Малой экспериментальной площадке. Мы поставили задачу сохранить театральность и вместе с тем тонкость и изящество Антона Павловича Чехова. Постановка с современными театральными костюмами, с точки зрения сегодняшнего театрального мышления.

ИСТОЧНИК KP.RU