В Татарстане после аварии на переезде локомотив получил повреждения

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-27T08:48:39+03:00

Люди в происшествии не пострадали

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Авария произошла 26 марта в 14.00 на 81 километре перегона Кильдуразы – Каратун однопутного неэлектрифицированного участка Кильдуразы – Свияжск Горьковской железной дороги. На регулируемом переезде, который не обслуживается дежурным сотрудником РЖД,

автомобиль КАМАЗ наехал на движущийся по переезду тепловоз 2ТЭ10У. При этом автоматическая переездная сигнализация переезда была исправна.

По версии сотрудников УГИБДД Татарстана, прибывших на место столкновения, в аварии виноват водитель грузовика, грубо нарушившего ПДД.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». - Подвижной состав не сошел с рельс, габариты пути не нарушены.

В результате ДТП локомотив получил повреждения. ущерб устанавливается. На график движения поездов ДТП не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU