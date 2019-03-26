Впервые за четыре года в России ЦБ дает лицензию новому банку
Согласно сообщению на официальном сайте ЦБ, принято решение о выдаче лицензии Банку 131.
Интересно, что за последние четыре года в России это первая выданная подобная лицензия. К дают ее организации созданной в Казани.
- Банк России принял решение о государственной регистрации и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала, - гласит сообщение ЦБ.
Запись о новом банке уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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