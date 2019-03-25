В Казани девушка выжила, выпав из окна девятого этажа
В этот понедельник, 25 марта, в столице Татарстана из окна девятого этажа дома №41 на улице Амирхана упала девушка.
Фото: МЧС Татарстана
Об этом сообщение поступило на единый номер экстренных служб «112». На место происшествия первыми прибыли спасатели ЗПСО №2. Они установили, что девушка жива и лежит на козырьке подъезда.
Чтобы доставить ее вниз к медикам приехавшей бригаде «скорой помощи» понадообилась трехколенная лестница.
По ней спасатели забрались на козырек подъезда и аккуратно положили выжившую на жесткие носилки и только потом спустили вниз.
Позже стало известно, что девушка, несмотря на усилия врачей, все же скончалась в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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