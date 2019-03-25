Казань на втором месте в рейтинге самых культурных городов России
Сервис Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей, приуроченный к Дню работника культуры. Так, удалось выяснить, какой город можно считать культурной столицей России.
Казань заняла в этом опросе второе место, набрав 7% голосов. Уступила она только Санкт-Петербургу, который культурной столицей считают 74% опрошенных.
На третьем месте рейтинга оказался Ярославль, за который проголосовали около 5% пользователей. На четвёртом месте расположился Екатеринбург, набравший 3,5% голосов. В топ-5 рейтинга также попали Москва и Нижний Новгород за которые проголосовали по 3% респондентов.
СПРАВКА
День работника культуры России отмечается 25 марта как профессиональный праздник деятелей культуры и искусства.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»