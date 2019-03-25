2019-03-25T18:05:39+03:00
Общество

Казань на втором месте в рейтинге самых культурных городов России

Лидером опроса стал Санкт-Петербург
Наиля ГАЛИМОВА
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Столица Татарстана набрала 7% голосов.Столица Татарстана набрала 7% голосов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Сервис Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей, приуроченный к Дню работника культуры. Так, удалось выяснить, какой город можно считать культурной столицей России.

Казань заняла в этом опросе второе место, набрав 7% голосов. Уступила она только Санкт-Петербургу, который культурной столицей считают 74% опрошенных.

На третьем месте рейтинга оказался Ярославль, за который проголосовали около 5% пользователей. На четвёртом месте расположился Екатеринбург, набравший 3,5% голосов. В топ-5 рейтинга также попали Москва и Нижний Новгород за которые проголосовали по 3% респондентов.

СПРАВКА

День работника культуры России отмечается 25 марта как профессиональный праздник деятелей культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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