2019-03-23T17:57:58+03:00
Общество

В Татарстане отменили запрет чиновников на зарядку гаджетов в школах и больницах

Приказ опубликован на официальном сайте Балтасинского района республики
Лика ИСАЕВА
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Чиновники отменили свой запретЧиновники отменили свой запретФото: Из материалов пресс-службы
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Экономией озаботились чиновники в Балтасинском районе республики. Глава администрации подписал приказ о том, что руководители муниципальных учреждений должны завести спецжурнал, где должны учитывать расход используемой электроэнергии. Он потребовал взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения.

Но сообщения о запрете заряжать гаджеты не нашло позитивного отклика у населения. Поднявшийся в соцсетях скандал стал причиной для перемены решения руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета Татарстана Айдара Хайрутдинова.

На официальном сайте района появился новый приказ: "Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета № 723 от 18.03.2019 года в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен".

ИСТОЧНИК KP.RU

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