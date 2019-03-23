В Чувашии во время тумана "Лада Приора" на скорости вылетела в кювет, водитель пострадал
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 марта на 175 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Алатырском районе республики. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада Приора" не учел сложные погодные условия, превысил безопасную скорость и во время поворота не справился с управлением. Его автомобиль вылетел во встречный кювет после того, как несколько раз перевернулся на дороге. В кювете его "Лада Приора" перевернулась еще один раз.
- Водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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