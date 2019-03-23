В Чувашии на рынке обнаружили несвежий сыр, происхождение которого было неизвестно

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-23T14:19:23+03:00

Арестованный сыр остался на ответственном хранении у ИП Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время проверки торговых точек, работающих в торговом комплексе «Хевешский» в Чебоксарах сотрудники Россельхознадзора республики обнаружили сырный продукт неизвестного происхождения, а также с истекшим сроком годности.

Проблемными оказались 7,358 килограммов концентрата производства «Аскамил» Республики Беларусь - истек срок годности: дата изготовления продукта 6.12.2018 года, годен до 4.02.2019 года. На продукцию наложен арест.

Не нашлось документов на 14,885 килограммов сырного продукта «KAZEUS», «Мечта короля со вкусом топленого молока». Эта продукция тоже арестована и оставлена на ответственное хранение индивидуального предпринимателя.

- По материалам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в отношении арестованной продукции, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU