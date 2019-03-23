2019-03-23T14:19:23+03:00
Общество

В Чувашии на рынке обнаружили несвежий сыр, происхождение которого было неизвестно

Продукт был уничтожен специалистами Россельхознадзора республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Арестованный сыр остался на ответственном хранении у ИПАрестованный сыр остался на ответственном хранении у ИПФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Во время проверки торговых точек, работающих в торговом комплексе «Хевешский» в Чебоксарах сотрудники Россельхознадзора республики обнаружили сырный продукт неизвестного происхождения, а также с истекшим сроком годности.

Проблемными оказались 7,358 килограммов концентрата производства «Аскамил» Республики Беларусь - истек срок годности: дата изготовления продукта 6.12.2018 года, годен до 4.02.2019 года. На продукцию наложен арест.

Не нашлось документов на 14,885 килограммов сырного продукта «KAZEUS», «Мечта короля со вкусом топленого молока». Эта продукция тоже арестована и оставлена на ответственное хранение индивидуального предпринимателя.

- По материалам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в отношении арестованной продукции, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Йошкар-Оле появился музей марийских сказок
В Чувашии во время тумана "Лада Приора" на скорости вылетела в кювет, водитель пострадал
В Марий Эл "четырнадцатая" вылетела на встречку и врезалась в иномарку, пострадали два человека
"Поездка для настоящих десантников": в Чебоксарах пассажиров прокатили в сломанном автобусе
В Казани из-за коммунальной аварии в промоины провалились автомобили
В Казани накажут реконструкторов дома, где на мужчину и 2-летнего ребенка обрушился снег
В Татарстане полицейского, застрелившего убийцу коллеги, представят к государственной награде
Нижнекамцы устроили мемориал на месте гибели участкового
В Татарстане сегодня пройдут похороны погибшего майора полиции
Десять детсадов построят в Казани в 2019 году
В Чувашии второй месяц подряд падает объем строительства
Председатель Госсовета Татарстана вручил государственные награды выдающимся жителям республики
Михаил Игнатьев заверил, что члены правительства, главы районов и руководители учреждений Чувашии не курят
На выходных в Татарстане будет дождливо и до 6 градусов тепла
Житель Казани потерял более 300 тысяч рублей, испугавшись незаконного списания с банковской карты
"Зенит" попал на Леона: В полуфинале Лиги Чемпионов казанцы сыграют с итальянской "Перуджей"
В Чебоксарах задержали пьяного парня, который угнал машину у родителей и без прав уехал в ночной клуб