2019-03-23T11:15:18+03:00
Происшествия

В Казани из-за коммунальной аварии в промоины провалились автомобили

На месте работают аварийные службы
Лика ИСАЕВА
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На улице Симонова в Авиастроительном районе столицы республики утром 23 марта через лужу на дороге пытался проехать автомобиль "Рено Дастер". Глубокая лужа скрывала собой большую промоину, в которую и провалился одной стороной автомобиль. Вскоре в такую же ловушку угодил и водитель "КИА Рио".

Водители вызвали на место ДТП сотрудников Госавтоинспекции и аварийные службы.

По предварительным данным, произошел прорыв канализации - специфический запах окутал местность. Жидкая субстанция размыла участок недавно отремонтированного дорожного полотна.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение автомобилей так, чтобы избежать проезда по поврежденному участку дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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