2019-03-22T17:41:16+03:00
Общество

Михаил Игнатьев заверил, что члены правительства, главы районов и руководители учреждений Чувашии не курят

На сегодняшний день систематически занимаются физкультурой и спортом почти 44% жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kremlinrus.ruФото: kremlinrus.ru
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В обращении к участникам слушаний по проекту «Закон 21» глава Чувашии Михаил Игнатьев признался, что члены правительства, главы администраций, руководители школ, учреждений здравоохранения, культуры и спортивных организаций республики не курят.

После Игнатьев отметил, что в регионе действует система физического воспитания молодежи. Кроме того, в республике ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта, когда спортивные учреждения работают бесплатно. На сегодняшний день систематически занимаются физкультурой и спортом почти 44% жителей республики.

Не исключено, что совокупность этих фактов и поспособствовало тому, что последние четыре года ежегодно регистрируется увеличение средней продолжительности жизни населения Чувашии. На данный момент она составляет 73,5 года.

Известно, что «Закон 21» направлен на повышение возрастного ценза на продажу крепких алкогольных напитков. Если закон будет принят, то спиртное выше 16,5 градуса будут продавать только лицам старше 21 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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