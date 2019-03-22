2019-03-22T16:14:06+03:00
Происшествия

В Чебоксарах задержали пьяного парня, который угнал машину у родителей и без прав уехал в ночной клуб

Молодой человек пять раз промчался на "красный"
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль парень угнал у своих родителейАвтомобиль парень угнал у своих родителейФото: МВД по Чувашской Республике
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"Пятнадцатая" привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции Чувашии уже под утро 22 марта в Новочебоксарске. Водителю приказали остановиться, но тот только прибавил скорости, почавшись в сторону Чебоксар. Нарушителя - остановили сотрудники Госавтоинспекции Чебоксар, получившие ориентировку. Во время погони офицеры успели запечатлеть нарушения водителя: он пять раз проезжал на "красный" сигнал светофора.

Во время освидетельствования выяснилось, что за рулем находится 18-летний житель Яльчикского района республики. Водительских прав у него не было, но он желал посетить ночной клуб вместе с товарищем. Выпив, он забрал без спроса родительскую легковушку, и молодые люди отправились развлекаться.

- В отношении задержанного были составлены протоколы за отказ подчиниться требованиям инспектора ДПС, за вождение автомобиля, не имея на это прав, и за проезд на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. - Позже к ним, скорее всего, прибавятся штрафы за превышения скоростного режима, зафиксированные камерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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