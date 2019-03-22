В Чебоксарах проходит голосование за имя утенка - талисмана 550-летия города
Символ праздника могут назвать Чебруша, Чебокряша, Тарават, Савик или Волгарик
Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар
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На портале «Открытый город» началось голосование за имя утенка - талисмана 550-летия Чебоксар. Жителям Чувашии на выбор предоставлено 10 вариантов имен: Чеба, Волгарик, Чебруша, Тарават (в переводе - приветливый, гостеприимный – Ред.), Савик (в переводе – любимый – Ред.), Жемчужинка, Чеб, Чебокряша, Чебоксарик, Чебик.
Известно, что эти имена утенку придумывали воспитанники детских садов Чебоксар.
- Утки присутствуют на городском гербе, и именно этот символ отражает дух города, его энергию, - сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU