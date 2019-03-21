В Казани проект планировки и межевания будущего экорайона появится не позднее февраля 2021 года

СЕГОДНЯ 19:17 2019-03-21T19:17:31+03:00

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В очередном сборнике муниципальных документов Казани было опубликовано постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории будущего экорайона. Проделать это планируется до февраля 2021 года.

Отметим, что участок под будущий экорайон имеет площадь 759,9 гектаров и расположен в Кировском районе Казани. До 2010 года здесь располагались воинская часть и артиллерийский склад.

Известно, что в результате реализации проекта Татарстан планирует выручить порядка 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплаты обманутым вкладчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU