В Чувашии из-за провала на дороге была прервана связь между двумя населенными пунктами
Сообщение о том, что между селом Чуврачики и деревней Тюрары в Цивильском районе республики на автодороге местного значения произошел провал посередине магистрали, пришло от местных жителей. Они рассказали, что образовался глубокий провал на дамбе, и движение между населенными пунктами прервано.
На место ЧП выехали специалисты-дорожники "Воддорстроя" и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в администрации Цивильского района. Организовано реверсивное движение.
Выясняются причины произошедшего и принимаются меры по устранению провала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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