В Чувашии из-за провала на дороге была прервана связь между двумя населенными пунктами

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-21T14:26:09+03:00

На место ЧП выехали специалисты. Они выясняют причины произошедшего и устраняют последствия

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Сообщение о том, что между селом Чуврачики и деревней Тюрары в Цивильском районе республики на автодороге местного значения произошел провал посередине магистрали, пришло от местных жителей. Они рассказали, что образовался глубокий провал на дамбе, и движение между населенными пунктами прервано.

На место ЧП выехали специалисты-дорожники "Воддорстроя" и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в администрации Цивильского района. Организовано реверсивное движение.

Выясняются причины произошедшего и принимаются меры по устранению провала.

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ИСТОЧНИК KP.RU