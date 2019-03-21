В казанских школах с 1 апреля горячее питание для детей подорожает на 4 рубля

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-21T11:46:39+03:00

В этом свою роль сыграло подорожание молочной продукции и мяса птицы, играющих важную роль в детском питании, рост цен на ГСМ, коммуналку и увеличение зарплаты поварам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии утверждают, что при это цена за обед в образовательном учреждении остается одной из самой низкой в России

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Из-за изменения цен на продукты за последние 1,5 года вынудили казанских чиновников повысить стоимость горячего питания для детей в городских школах.

Так, свою роль сыграло подорожание молочной продукции и мяса птицы, играющих важную роль в детском питании. Также выросли цены на ГСМ, коммуналку и увеличена зарплата поварам.

В итоге, с 1 апреля 2019 года стоимость горячего питания в школах вырастет на 4 рубля. То есть на 6,5%. По всем подсчетам, для учеников из начальных классов стоимость одноразового питания составит 66 рублей, двухразового – 94 рубля. А для учащихся с 5 по 11 классы обед обойдется в 69 рублей. При этом 23 тысячи школьников из льготных категорий будут по-прежнему питаться бесплатно.

В мэрии заверяют, что несмотря на грядущее повышение, стоимость школьных обедов в Казани останется одной из самых низких в России. Например, в Екатеринбурге за обед ученик отдает 105 рублей, в Нижнем Новгороде – 80 рублей, в Санкт-Петербурге – 98 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU