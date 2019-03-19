СЕГОДНЯ 19:45 2019-03-19T19:45:24+03:00

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Согласно данным Татарстанстата, индекс потребительских цен в республике в феврале 2019 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 101,3%. В том числе на продовольственные товары – 102,1%, непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 101,2%.

В итоге в Приволжском федеральном округе Татарстан по темпам инфляции занимает 8 место. Больше всех этот показатель в Саратовской области - 101,9%, а меньше всех он у Кировской области - 100,6%. Сообщает Минэкономики республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU