Во всех городах и районах Чувашии будут созданы приюты для бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-19T18:03:20+03:00

Сейчас в республике имеется порядка 3,8 тысяч бродячих животных Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Там их будут стерилизовать и вакцинировать

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Во всех городах и районах Чувашии откроют приюты для бездомных собак, где их будут стерилизовать и вакцинировать. Об этом на еженедельной планерке сообщил главный государственный ветеринарный инспектор республики Сергей Скворцов.

Создание большого числа подобных учреждений связано со вступлением в силу федерального закона об ответственном обращении с животными.

Скворцов отметил, что в прошлом году в приют для беспризорных животных в Чебоксарах было помещено 393 собаки. Часть из них уже передана новым хозяевам.

Сейчас в республике имеется порядка 3,8 тысяч бродячих животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU