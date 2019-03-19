Внедренные в Татарстане электронные карты горожанина могут распространить на всю Россию
1 октября 2016 года в Зеленодольске был запущен пилотный проект «Карта жителя Республики Татарстан». А сейчас, спустя почти три года, опыт региона может распространиться на всю Россию.
С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время круглого стола, посвященного правовому регулированию
Отметим, что электронная карта горожанина предполагает выдачу жителям банковских карт с электронным чипом и бесконтактной технологией оплаты. Каждая из них содержит информацию о личности владельца и его электронную подпись. Помимо этого, она имеет социальные, транспортные и платежные приложения.
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ИСТОЧНИК KP.RU